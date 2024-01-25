Тренер ударившейся головой об лед 14-летней фигуристки рассказала о ее состоянии

Тренер 14-летней российской фигуристки Марии Симоновой, ударившейся головой об лед на турнире в Москве, Бетина Попова рассказала о ее состоянии после инцидента, сообщает «Спорт-Экспресс».

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По ее словам, согласно рентгену, у спортсменки нет повреждений из-за падения. Попова указала, что врачи делают дальнейшие обследования.

Симонова упала, поскольку фигурист Мартин Бреславский не смог ее удержать во время исполнения поддержки. При этом спортсменка встала и вместе с партнером продолжила выполнять программу. После этого фигуристку увели под руки.

Ранее ученица Этери Тутберидзе, фигуристка Маргарита Базылюк стала победительницей чемпионата России по прыжкам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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