Тренер «Спартака» Абаскаль заявил, что остается в клубе
Главный тренер футбольного клуба «Спартак» Гильермо Абаскаль не будет покидать столичную команду. Об этом испанский специалист рассказал в беседе с РИА Новости.
Ранее журналист Анхель Гарсия заявил, что Абаскаль может уйти в испанский «Кадис».
«Да, конечно, я остаюсь в "Спартаке"», — указал Абаскаль, отвечая на вопрос о будущем в московском клубе.
В свою очередь, генеральный директор «Спартака» Олег Малышев заявил «Спорт-Экспрессу», что Абаскаль продолжит тренировать команду.
Гильермо Абаскаль был назначен главным тренером «Спартака» в июне 2022 года, напоминает «Свободная пресса». Контракт с испанцем действует до конца сезона-2024/25.
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