Тренер «Спартака» Абаскаль заявил, что остается в клубе

Ранее журналист Анхель Гарсия заявил, что Абаскаль может уйти в испанский «Кадис».

«Да, конечно, я остаюсь в "Спартаке"», — указал Абаскаль, отвечая на вопрос о будущем в московском клубе.

В свою очередь, генеральный директор «Спартака» Олег Малышев заявил «Спорт-Экспрессу», что Абаскаль продолжит тренировать команду.

Гильермо Абаскаль был назначен главным тренером «Спартака» в июне 2022 года, напоминает «Свободная пресса». Контракт с испанцем действует до конца сезона-2024/25.

