Леонид Слуцкий признан лучшим тренером марта в КНР
18 апреля 202417:50
Экс-наставник сборной России по футболу, а также ЦСКА и «Рубина» Леонид Слуцкий, тренирующий в настоящее время китайский «Шанхай Шэньхуа», признан лучшим тренером марта в чемпионате Китая по футболу, сообщила пресс-служба лиги.
Его подопечные в прошлом месяце выиграли три матча из трех. По итогам шести туров команда Слуцкого лидирует в турнирной таблице национального китайского первенства, набрав 16 очков.
Ранее Шоу Слуцкого и Дзюбы решили закрыть, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru