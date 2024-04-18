Леонид Слуцкий признан лучшим тренером марта в КНР

Экс-наставник сборной России по футболу, а также ЦСКА и «Рубина» Леонид Слуцкий, тренирующий в настоящее время китайский «Шанхай Шэньхуа», признан лучшим тренером марта в чемпионате Китая по футболу, сообщила пресс-служба лиги.

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Его подопечные в прошлом месяце выиграли три матча из трех. По итогам шести туров команда Слуцкого лидирует в турнирной таблице национального китайского первенства, набрав 16 очков.

Ранее Шоу Слуцкого и Дзюбы решили закрыть, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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