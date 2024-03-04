Чемпион мира по тайскому боксу Чернов погиб в ДТП

Согласно данным Госавтоинспекции республики, 2 марта на 26-м километре трассы «Вятка» Звениговского района столкнулись «Камаз» и Volvo 540. Погиб один пассажир легковушки, водитель и еще двое находившихся в авто пострадали.

«В результате страшного ДТП погиб мастер спорта ... победитель Кубка России, двукратный победитель Первенства Мира, двукратный чемпион России по студентам, трехкратный победитель Первенства России, многократный победитель Всероссийских турниров ... Никита Чернов (Черный)», — написал Собко.

По его словам, спортсмен направлялся на свои первые соревнования как тренер и представитель своих первых воспитанников.

Ранее стало известно, что призер чемпионата мира и Европы по дзюдо Казбек Занкишиев умер на 32-м году жизни, пишет RT.

