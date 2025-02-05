Тренер Куканов заявил, что легкоатлет Толстихин был игроманом в долгах
Многократный чемпион России по лёгкой атлетике Марк Толстихин, который был задержан в Москве, из-за своей игромании имел проблемы с деньгами. Об этом сайту aif.ru заявил экс-тренер спортсмена Юрий Куканов.
По его словам, ранее он не замечал у Толстихина тяги к криминалу, но всё изменилось, когда легкоатлет начал делать ставки.
«Семья нормальная... Способный в спорте. Но проиграл деньги, набрал взаймы. И покатилось», – отметил Куканов.
Он также добавил, в последний раз встречался со своим бывшим подопечным более восьми лет назад.
Ранее в СМИ появилась информация, что Толстихина, который находился в федеральном розыске за кражу, задержали в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru