Тренер Куканов заявил, что легкоатлет Толстихин был игроманом в долгах

Многократный чемпион России по лёгкой атлетике Марк Толстихин, который был задержан в Москве, из-за своей игромании имел проблемы с деньгами. Об этом сайту aif.ru заявил экс-тренер спортсмена Юрий Куканов.

Мэра Северодонецка задержали за бандитизм

По его словам, ранее он не замечал у Толстихина тяги к криминалу, но всё изменилось, когда легкоатлет начал делать ставки.

«Семья нормальная... Способный в спорте. Но проиграл деньги, набрал взаймы. И покатилось», – отметил Куканов.

Он также добавил, в последний раз встречался со своим бывшим подопечным более восьми лет назад.

Ранее в СМИ появилась информация, что Толстихина, который находился в федеральном розыске за кражу, задержали в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Соцсети Марка Толстихина
ТЕГИ:КриминалЗадержаниеСпортсмены

Горячие новости

Все новости

партнеры