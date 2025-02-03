Мэра Северодонецка задержали за бандитизм
Сотрудники ФСБ задержали главу администрации Северодонецка (ЛНР) Николая Моргунова по подозрению в разбое и бандитизме. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
В кабинете чиновника был проведен обыск. Задержание Моргунова проводилось в рамках уголовного дела по статьям «Участие в банде», «Разбой» и «Похищение человека».
Следствие полагает, что активным участником вооруженной группировки Моргунов был с мая 2014 года, будучи главой администрации населенного пункта Брянка (ЛНР). Пользуясь служебным положением, он делился с членами банды сведениями о владельцах недвижимости и предприятий города. На основании полученных данных преступники похищали людей, с которыми мэр города был в неприязненных отношениях, и вымогали у них имущество.
Следователями установлено, что группировка причастна к хищению имущества предприятия на сумму более 6 млн рублей, двум вымогательствам, четырем разбойным нападениям, шести похищениям людей и к 11 расправам.
К уголовной ответственности были привлечены главарь банды и его сообщники.
Ранее правоохранители арестовали по подозрению в соучастии по делу о растрате супругу бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Янину. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru