Мэра Северодонецка задержали за бандитизм

В кабинете чиновника был проведен обыск. Задержание Моргунова проводилось в рамках уголовного дела по статьям «Участие в банде», «Разбой» и «Похищение человека».

Следствие полагает, что активным участником вооруженной группировки Моргунов был с мая 2014 года, будучи главой администрации населенного пункта Брянка (ЛНР). Пользуясь служебным положением, он делился с членами банды сведениями о владельцах недвижимости и предприятий города. На основании полученных данных преступники похищали людей, с которыми мэр города был в неприязненных отношениях, и вымогали у них имущество.

Следователями установлено, что группировка причастна к хищению имущества предприятия на сумму более 6 млн рублей, двум вымогательствам, четырем разбойным нападениям, шести похищениям людей и к 11 расправам.

К уголовной ответственности были привлечены главарь банды и его сообщники.

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