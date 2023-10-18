Тренер Гербольдт объяснила пропуск сезона Туктамышевой отсутствием мотивации

Гербольд также предположила, что теперь многие из них потеряют ту, на которую можно равняться.

Но, с другой стороны, тренер обратила внимание на то, что чемпионка мира не заявляла о завершении карьеры.

«Понятное дело, что у ее соперниц больше более сложных элементов, но их еще нужно сделать чистыми на соревнованиях», - заметила специалист.

«Я последние годы поражалась тому, где она берет мотивацию. Но, видимо, всему приходит конец. Может, она устала, захотела передышки. Но я думаю, если она решит продолжать свою карьеру, она сможет найти мотивацию, а этот сезон не окажется завершающим», — добавила специалист.

Ранее Илья Авербух заявил, что проект «Ледниковый период» заморозили, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

