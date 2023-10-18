Тренер Гербольдт объяснила пропуск сезона Туктамышевой отсутствием мотивации
Отсутствие мотивации могло стать решающим фактором, из-за которого Елизавета Туктамышева решила пропустить предстоящий сезон, заявила российский специалист по фигурному катанию, тренер Катарина Гербольд, сообщает «Газета.Ru».
По её словам, Туктамышева была примером для многих юных фигуристок в связи с последней тенденцией женского одиночного катания, с тем, во сколько лет заканчивают кататься девушки.
Гербольд также предположила, что теперь многие из них потеряют ту, на которую можно равняться.
Но, с другой стороны, тренер обратила внимание на то, что чемпионка мира не заявляла о завершении карьеры.
«Понятное дело, что у ее соперниц больше более сложных элементов, но их еще нужно сделать чистыми на соревнованиях», - заметила специалист.
«Я последние годы поражалась тому, где она берет мотивацию. Но, видимо, всему приходит конец. Может, она устала, захотела передышки. Но я думаю, если она решит продолжать свою карьеру, она сможет найти мотивацию, а этот сезон не окажется завершающим», — добавила специалист.
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