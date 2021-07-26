Тренер «Фиорентины» предложил Кокорину задать вопросы самому себе
Российский футболист Александр Кокорин, выступающий за итальянскую «Фиорентину», принял участие в разгроме любительского клуба, но получил ряд претензий от тренера.
Клуб из Флоренции обыграл «Фолиньо» со счетом 11:0, Кокорин вышел в стартовом составе, заработал пенальти, один раз попал в перекладину, но забить так и не смог.
Как отметил после матча главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно, в целом он доволен игрой Кокорина, который «мог забить три-четыре гола», но надеется, что российский футболист «сможет добиться прогресса в короткие сроки».
«Я думаю, он должен уметь задавать себе вопросы о целях, которых должен добиваться нападающий», - добавил Итальяно.
Кокорин, ранее выступавший за сборную России, ставший фигурантом ряда скандалов и попавший в 2019 году после драки в тюрьму, перешел из «Спартака» в «Фиорентину» в январе 2021 года, но сыграл за итальянский клуб всего в четырех играх. Сумма сделки составила 4,5 миллиона евро, контракт подписан до 2024 года, отмечает РБК.
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