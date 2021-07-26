Тренер «Фиорентины» предложил Кокорину задать вопросы самому себе

Российский футболист Александр Кокорин, выступающий за итальянскую «Фиорентину», принял участие в разгроме любительского клуба, но получил ряд претензий от тренера.

Клуб из Флоренции обыграл «Фолиньо» со счетом 11:0, Кокорин вышел в стартовом составе, заработал пенальти, один раз попал в перекладину, но забить так и не смог.

Как отметил после матча главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно, в целом он доволен игрой Кокорина, который «мог забить три-четыре гола», но надеется, что российский футболист «сможет добиться прогресса в короткие сроки».