Тренер Черчесов начал учить казахский язык
Станислав Черчесов, назначенный на пост главного тренера сборной Казахстана по футболу, начал учить казахский язык. Об этом сообщает пресс-служба Казахстанской футбольной федерации.
Отмечается, что к изучению языка специалист приступил после инцидента, который произошёл в ходе пресс-конференции. Один из журналистов задавал свои вопросы исключительно на казахском языке, что в итоге возмутило Черчесова.
«Почему ты постоянно задаешь на казахском? Давай я буду по-осетински отвечать», - сказал тренер, что вызвало большой резонанс в казахстанских СМИ.
После этого Черчесов приступил к изучению казахского языка. Как сообщает федерация, занятия проводит автор книги «Ситуативный казахский» Канат Тасибеков, который пообещал обучить тренера казахскому языку до конца 2024 года.
Ранее в Российском футбольном союзе заявили, что Валерий Карпин продлил контракт и продолжит работать главным тренером сборной России ещё в течение четырёх лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин: России нужно начать производство РСМД из-за действий США
- Тренер Черчесов начал учить казахский язык
- СМИ: Принц Уильям и Пол Маккартни посетили концерт Тейлор Свифт
- Netflix возродил шоу «Тачка на прокачку»
- На рейсах «Аэрофлота» разрешат выкупать несколько кресел для комфортного сна
- Путин назвал своим упущением отсутствие женщин-губернаторов в России
- Geely резко нарастил продажи в России
- В Госдуму внесли проект о штрафах за курение на территории школ и детсадов
- Кабмин скорректировал расчет экспортных пошлин на зерно
- IT-эксперт рассказал, что Google обманывает пользователей дизайном интерфейса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru