Тренер Черчесов начал учить казахский язык

Отмечается, что к изучению языка специалист приступил после инцидента, который произошёл в ходе пресс-конференции. Один из журналистов задавал свои вопросы исключительно на казахском языке, что в итоге возмутило Черчесова.

«Почему ты постоянно задаешь на казахском? Давай я буду по-осетински отвечать», - сказал тренер, что вызвало большой резонанс в казахстанских СМИ.

После этого Черчесов приступил к изучению казахского языка. Как сообщает федерация, занятия проводит автор книги «Ситуативный казахский» Канат Тасибеков, который пообещал обучить тренера казахскому языку до конца 2024 года.

Ранее в Российском футбольном союзе заявили, что Валерий Карпин продлил контракт и продолжит работать главным тренером сборной России ещё в течение четырёх лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».