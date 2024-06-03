«Работа непростая»: Непомнящий оценил назначение Черчесова в сборную Казахстана

Назначенному на пост главного тренера футбольной сборной Казахстана Станиславу Черчесову предстоит трудная работа. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил футбольный тренер и функционер Валерий Непомнящий.

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При этом он отказался делать прогнозы о том, насколько успешной будет работа российского специалиста в республике.

«Я не пророк, поэтому не могу сказать, насколько его работа будет успешной. Работа непростая, трудная», - указал Непомнящий.

Также он поздравил Черчесова «с началом трудного дела» и пожелал ему удачи.

Ранее о назначении Черчесова главным тренером футбольной сборной Казахстана заявила пресс-служба Казахстанской федерации футбола. При этом срок контракта с 60-летним российским специалистом не раскрыли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ТренерФутболСборнаяКазахстанСтанислав Черчесов

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