«Работа непростая»: Непомнящий оценил назначение Черчесова в сборную Казахстана
Назначенному на пост главного тренера футбольной сборной Казахстана Станиславу Черчесову предстоит трудная работа. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил футбольный тренер и функционер Валерий Непомнящий.
При этом он отказался делать прогнозы о том, насколько успешной будет работа российского специалиста в республике.
«Я не пророк, поэтому не могу сказать, насколько его работа будет успешной. Работа непростая, трудная», - указал Непомнящий.
Также он поздравил Черчесова «с началом трудного дела» и пожелал ему удачи.
Ранее о назначении Черчесова главным тренером футбольной сборной Казахстана заявила пресс-служба Казахстанской федерации футбола. При этом срок контракта с 60-летним российским специалистом не раскрыли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru