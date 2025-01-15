Тренер Абашкин назвал Касаткину, Андрееву и Шнайдер фаворитами Australian Open

Заслуженный тренер России по теннису Анатолий Абашкин заявил «Газете.Ru», что Дарья Касаткина, Мирра Андреева и Диана Шнайдер имеют хорошие шансы на успешное выступление на Australian Open.

По его словам, Касаткина является опытной теннисисткой, способной пройти до решающих стадий турнира, а Андреева и Шнайдер продемонстрировали значительный прогресс в прошлом году.

Мирра Андреева вышла в третий круг Australian Open

Мирра Андреева победила японку Моюку Учижиму в матче второго круга, выиграв со счетом 6:4, 4:6, 7:6 (10:8). Диана Шнайдер обыграла австралийку Айлу Томлянович, завершив встречу с результатом 6:4, 7:5.

Дарья Касаткина встретится с китаянкой Ван Яфань в ночном матче 16 января, чтобы побороться за место в третьем круге, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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