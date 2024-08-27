Криштиану Роналду допустил, что завершит карьеру футболиста в «Аль-Насре»
Португальский нападающий Криштиану Роналду в интервью телеканалу NOW заявил, что не знает, когда уйдёт на пенсию.
Спортсмен допустил, что повесит бутсы на гвоздь «через два или три года», оставаясь при этом игроком саудовского ФК «Аль-Наср», за который играет в настоящее время.
По словам 39-летнего Роналду, его устраивают и страна, и команда.
«Я очень счастлив в этом клубе... счастлив играть в Саудовской Аравии и хочу продолжать», — указал футболист.
Ранее Роналду заявил, что после завершения карьеры игрока не намерен становиться тренером, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россия в 2023 году сохранила звание лидера по экспорту газа
- Зеленский рассказал о применении F-16 при атаках ВС РФ
- Принцип «воюй или работай» планируют внедрить на Украине
- Криштиану Роналду допустил, что завершит карьеру футболиста в «Аль-Насре»
- Президент Грузии объявила дату парламентских выборов в стране
- Певица Алсу официально развелась с бизнесменом Абрамовым
- Андрей Губин заявил, что написал более 100 новых песен
- В Госдуме предложили ограничить стоимость госзакупок на организацию концертов
- Сервис Pinterest оштрафовали за отказ ограничить доступ к информации
- СМИ: Глюк’оZа вышла из рехаба
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru