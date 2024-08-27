Криштиану Роналду допустил, что завершит карьеру футболиста в «Аль-Насре»

Спортсмен допустил, что повесит бутсы на гвоздь «через два или три года», оставаясь при этом игроком саудовского ФК «Аль-Наср», за который играет в настоящее время.

По словам 39-летнего Роналду, его устраивают и страна, и команда.

«Я очень счастлив в этом клубе... счастлив играть в Саудовской Аравии и хочу продолжать», — указал футболист.

Ранее Роналду заявил, что после завершения карьеры игрока не намерен становиться тренером, сообщает RT.

