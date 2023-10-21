Трехкратную олимпийскую чемпионку Резцову похоронят 24 октября в Москве
Трехкратную олимпийскую чемпионку Анфису Резцову похоронят 24 октября на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил ТАСС бывший тренер спортсменки Геннадий Раменский.
Резцовой было 58 лет. В Союзе биатлонистов России (СБР) напомнили, что, кроме двух олимпийских медалей по биатлону, на счету Резцовой олимпийское «золото» в лыжных гонках. Также она дважды выигрывала Кубок мира по биатлону и трижды - чемпионат мира по лыжным гонкам, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Бывший муж Леонид Резцов заявил, что спортсменка попала в больницу 15 октября, а скончалась 19 октября вечером «в реанимации, не приходя в сознание». Официальная причина смерти ему пока неизвестна.
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