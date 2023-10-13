Актриса Галина Байнякшина умерла в возрасте 83 лет

Байнякшина ушла из жизни утром 9 октября после продолжительной жизни. Театр выразил соболезнования семье актрисы.

В последний раз она выходила на сцену в июне 2021 года.

Байнякшина родилась 21 июля 1940 года. Актриса запомнилась зрителям по спектаклям «Морозко», «Любовь и голуби» и другим постановкам.

Заслуженный деятель искусств России Михаил Голубович умер в Луганской республике 9 октября в возрасте 79 лет, отмечает «Радиоточка НСН».

