Актриса Галина Байнякшина умерла в возрасте 83 лет
Актриса Галина Байнякшина ушла из жизни в возрасте 83 лет, сообщил Иркутский академический драмтеатр имени Охлопкова.
Байнякшина ушла из жизни утром 9 октября после продолжительной жизни. Театр выразил соболезнования семье актрисы.
В последний раз она выходила на сцену в июне 2021 года.
Байнякшина родилась 21 июля 1940 года. Актриса запомнилась зрителям по спектаклям «Морозко», «Любовь и голуби» и другим постановкам.
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