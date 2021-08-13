Трансгендерам-фигуристам разрешили участвовать в женских соревнованиях
Трансгендерам-фигуристам разрешили принимать участие в женских соревнованиях. Новые правила опубликовал Международный союз конькобежцев на своем сайте.
В сообщении сказано, что для мужчин и женщин правила отличаются. В релизе говорится, что для перехода из женской категории в мужскую, нужно показать письменное заявление о том, что гендерная идентичность является мужской. Если фигурист-трансгендер начинает гормональную терапию, то он не может вернуться обратно в женскую категорию, передает РБК.
Уточняется, что для перехода из мужской в женскую категорию общий уровень тестостерона должен быть ниже 5 нмоль/л на протяжении года до первого состязания и во время всего последующего соревновательного периода.
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