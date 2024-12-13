Трансферная стоимость Роналду упала на рекордно низкий уровень
Трансферная стоимость Криштиану Роналду снизилась на три млн евро - с 15 млн до 12 млн евро. Обновлённые данные опубликовал авторитетный интернет-портал Transfermarkt.
Отмечается, что это рекордно низкий уровень в карьере 39-летнего нападающего сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра».
Также «подешевел» игрок «Аль-Хиляля» Неймар. Трансферная стоимость бразильца снизилась сразу на 15 млн евро, но он всё же стоит больше португальца - 15 млн евро.
Ранее Transfermarkt обновил рыночную стоимость голкипера Матвея Сафонова, оценив российского футболиста в 22 млн евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru