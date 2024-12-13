Трансферная стоимость Роналду упала на рекордно низкий уровень

Трансферная стоимость Криштиану Роналду снизилась на три млн евро - с 15 млн до 12 млн евро. Обновлённые данные опубликовал авторитетный интернет-портал Transfermarkt.

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Отмечается, что это рекордно низкий уровень в карьере 39-летнего нападающего сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра».

Также «подешевел» игрок «Аль-Хиляля» Неймар. Трансферная стоимость бразильца снизилась сразу на 15 млн евро, но он всё же стоит больше португальца - 15 млн евро.

Ранее Transfermarkt обновил рыночную стоимость голкипера Матвея Сафонова, оценив российского футболиста в 22 млн евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com
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