Кьеллини заявил, что Роналду лучше Месси

Выбрать однозначно лучшего между Лионелем Месси и Криштиану Роналду невозможно. Об этом в интервью TalkSport заявил экс-защитник туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини.

СМИ: Моуринью решил переманить Роналду в «Фенербахче»

По словам итальянского футболиста, его личный выбор - это португальский форвард.

«Роналду, несмотря ни на что, старается победить. Он бил и забивал отовсюду... следить за его ежедневной работой безумно круто», — заключил Кьеллини.

Ранее Роналду и Месси попали в число претендентов на премию Globe Soccer Awards, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: fifa.com
ТЕГИ:ФутболФутболистЛионель МессиКриштиану Роналду

Горячие новости

Все новости

партнеры