Кьеллини заявил, что Роналду лучше Месси
4 декабря 202416:42
Выбрать однозначно лучшего между Лионелем Месси и Криштиану Роналду невозможно. Об этом в интервью TalkSport заявил экс-защитник туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини.
По словам итальянского футболиста, его личный выбор - это португальский форвард.
«Роналду, несмотря ни на что, старается победить. Он бил и забивал отовсюду... следить за его ежедневной работой безумно круто», — заключил Кьеллини.
Ранее Роналду и Месси попали в число претендентов на премию Globe Soccer Awards, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru