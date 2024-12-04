Кьеллини заявил, что Роналду лучше Месси

По словам итальянского футболиста, его личный выбор - это португальский форвард.

«Роналду, несмотря ни на что, старается победить. Он бил и забивал отовсюду... следить за его ежедневной работой безумно круто», — заключил Кьеллини.

Ранее Роналду и Месси попали в число претендентов на премию Globe Soccer Awards, сообщает RT.

