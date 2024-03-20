Transfermarkt обнулил рыночную стоимость Квинси Промеса
Портал Transfermarkt обнулил рыночную стоимость выступающего за московский «Спартак» нидерландского футболиста Квинси Промеса.
В сообщении портала говорится, что это связано с тем, что 32-летний полузащитник вряд ли поможет столичному клубу в ближайших матчах.
«Отсутствие возможности играть в футбол привело к обнулению рыночной стоимости», - указали представители Transfermarkt.
Также отмечается, что неизвестно сколько Промес пробудет под стражей в ОАЭ, и сможет ли он в дальнейшем возобновить игровую карьеру.
Ранее суд Амстердама признал Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков, назначив ему наказание в виде шести лет тюрьмы. Футболист был задержан в Дубае, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru