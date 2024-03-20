Transfermarkt обнулил рыночную стоимость Квинси Промеса

В сообщении портала говорится, что это связано с тем, что 32-летний полузащитник вряд ли поможет столичному клубу в ближайших матчах.

«Отсутствие возможности играть в футбол привело к обнулению рыночной стоимости», - указали представители Transfermarkt.

Также отмечается, что неизвестно сколько Промес пробудет под стражей в ОАЭ, и сможет ли он в дальнейшем возобновить игровую карьеру.

Ранее суд Амстердама признал Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков, назначив ему наказание в виде шести лет тюрьмы. Футболист был задержан в Дубае, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

