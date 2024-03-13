Квинси Промеса задержали в Дубае по запросу голландской прокуратуры

Нападающего московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промеса задержали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря надзорного ведомства Тушу Эссед.

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«Я могу подтвердить задержание», - сказала она.

Промеса 4 марта поместили под домашний арест в Объединенных Арабских Эмиратах. Голландская прокуратура ведет переговоры об экстрадиции спортсмена.

Суд Амстердама заочно приговорил футболиста к шести годам тюрьмы. По данным следствия, в 2019 году Промес был замешан в контрабанде крупной партии наркотиков, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФК "Спартак"ФутболистОАЭДубай

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