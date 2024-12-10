Transfermarkt обновил рыночную стоимость голкипера Матвея Сафонова
Рыночная стоимость голкипера французского «ПСЖ» и сборной России Матвея Сафонова выросла на два млн евро - до 22 млн евро . Об этом сообщает авторитетный портал Transferkmarkt.
Также сообщается, что кроме россиянина в составе «ПСЖ» «подорожал» 23-летний корейский полузащитник Ли Кан Ин - его трансферная стоимость увеличилась до 30 млн евро.
Кроме Сафонова во французской Лиге 1 также выступает Далер Кузяев. В отличие от голкипера, трансферная стоимость хавбека «Гавра», наоборот, снизилась на два млн евро - до шести млн евро.
Ранее в СМИ появилась информация, что французский клуб «Пари Сен-Жермен» захотел приобрести ещё одного игрока ФК «Краснодар» - Эдуарда Сперцяна, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава СПЧ предложил ввести интегральную оценку знаний выпускников школ
- Фадеев: Мигранты должны работать в РФ вахтовым методом
- Transfermarkt обновил рыночную стоимость голкипера Матвея Сафонова
- Космонавт Рязанский заявил, что его долго не пускали в космос из-за США
- На митингах в Грузии задержали 15 граждан РФ
- Россиянам упростят въезд в Китай в 2025 году
- Стоимость похорон в России подорожает на 15% в 2025 году
- СМИ: В Минздраве разработали Кодекс этики применения искусственного интеллекта
- Путин: Медицинская помощь должна быть доступна по всей России
- Главой временного правительства Сирии назначили Мухаммеда аль-Башира
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru