Transfermarkt обновил рыночную стоимость голкипера Матвея Сафонова

Также сообщается, что кроме россиянина в составе «ПСЖ» «подорожал» 23-летний корейский полузащитник Ли Кан Ин - его трансферная стоимость увеличилась до 30 млн евро.

Кроме Сафонова во французской Лиге 1 также выступает Далер Кузяев. В отличие от голкипера, трансферная стоимость хавбека «Гавра», наоборот, снизилась на два млн евро - до шести млн евро.

Ранее в СМИ появилась информация, что французский клуб «Пари Сен-Жермен» захотел приобрести ещё одного игрока ФК «Краснодар» - Эдуарда Сперцяна, сообщает RT.

