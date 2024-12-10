Transfermarkt обновил рыночную стоимость голкипера Матвея Сафонова

Рыночная стоимость голкипера французского «ПСЖ» и сборной России Матвея Сафонова выросла на два млн евро - до 22 млн евро . Об этом сообщает авторитетный портал Transferkmarkt.

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Также сообщается, что кроме россиянина в составе «ПСЖ» «подорожал» 23-летний корейский полузащитник Ли Кан Ин - его трансферная стоимость увеличилась до 30 млн евро.

Кроме Сафонова во французской Лиге 1 также выступает Далер Кузяев. В отличие от голкипера, трансферная стоимость хавбека «Гавра», наоборот, снизилась на два млн евро - до шести млн евро.

Ранее в СМИ появилась информация, что французский клуб «Пари Сен-Жермен» захотел приобрести ещё одного игрока ФК «Краснодар» - Эдуарда Сперцяна, сообщает RT.

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ФОТО: www.psg.fr
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