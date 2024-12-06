ФИФА запретила ЦСКА, «Химкам» и «Кубани» регистрировать новых игроков
Международная федерация футбола (ФИФА) до лета 2026 года запретила московскому ПФК ЦСКА регистрировать новых игроков. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в своём Telegram-канале пояснил, что запрет был наложен в рамках решения по делу нигерийца Чидеры Эджуке - в осенью 2022 года гендиректор нидерландского клуба «Херенвен» указал, что армейцы перевели за него не все деньги.
«Мы были готовы к этому решению... мы никогда не отказывались платить... за бан переживать не стоит, он будет снят, и в этом проблем и противоречий нет», - написал Брейдо.
Также трансферный бан до лета 2026 года ФИФА наложила на подмосковный ФК «Химки». А ФК «Кубань» запретили регистрировать игроков с пометкой «пока не будет снят».
Ранее в СМИ появилась информация, что французский клуб «Пари Сен-Жермен» захотел приобрести ещё одного игрока ФК «Краснодар» - Эдуарда Сперцяна, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве пройдет международный фестиваль «Дни короткометражного кино»
- В Госдуме пояснили, что больничные сокращают из-за злоупотреблений россиян
- Собянин: Центр «Профессии будущего» помогает освоить любую из 75 специальностей
- Фронтмен Depeche Mode заявил об отсутствии планов выпускать новую музыку
- Россия и Белоруссия соединят акции «Бессмертный полк» и «Беларусь помнит»
- ВСУ потеряли на Курском направлении более 38 485 военнослужащих
- Экс-депутат Рады Царев: Зеленский заинтересован в отсутствии переговоров с РФ
- ФИФА запретила ЦСКА, «Химкам» и «Кубани» регистрировать новых игроков
- Геннадий Хазанов: Закончил с сольными выступлениями из-за публики
- Анжелика Агурбаш выпустила первый альбом после семилетнего перерыва
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru