ФИФА запретила ЦСКА, «Химкам» и «Кубани» регистрировать новых игроков

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в своём Telegram-канале пояснил, что запрет был наложен в рамках решения по делу нигерийца Чидеры Эджуке - в осенью 2022 года гендиректор нидерландского клуба «Херенвен» указал, что армейцы перевели за него не все деньги.

«Мы были готовы к этому решению... мы никогда не отказывались платить... за бан переживать не стоит, он будет снят, и в этом проблем и противоречий нет», - написал Брейдо.

Также трансферный бан до лета 2026 года ФИФА наложила на подмосковный ФК «Химки». А ФК «Кубань» запретили регистрировать игроков с пометкой «пока не будет снят».

Ранее в СМИ появилась информация, что французский клуб «Пари Сен-Жермен» захотел приобрести ещё одного игрока ФК «Краснодар» - Эдуарда Сперцяна, сообщает RT.

