Трамплин обрушился в Тюмени после соревнований по сноуборду

Край трамплина обрушился после проведения соревнований по сноуборду на фестивале «Битва на Туре» в Тюмени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального отделения Федерации сноуборда.

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Турнир проходил 23-24 февраля.

«После официального завершения мероприятия организаторы для общей фотографии разместились на трамплине. Край трамплина был полым из-за технических требований для установки экрана», — пояснили в федерации.

Пострадавших в результате обрушения нет. Как отметили в Федерации сноуборда, трасса для соревнований соответствует требованиям безопасности.

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ФОТО: РИА Новости / Артур Лебедев
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