Трамплин обрушился в Тюмени после соревнований по сноуборду
Край трамплина обрушился после проведения соревнований по сноуборду на фестивале «Битва на Туре» в Тюмени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального отделения Федерации сноуборда.
Турнир проходил 23-24 февраля.
«После официального завершения мероприятия организаторы для общей фотографии разместились на трамплине. Край трамплина был полым из-за технических требований для установки экрана», — пояснили в федерации.
Пострадавших в результате обрушения нет. Как отметили в Федерации сноуборда, трасса для соревнований соответствует требованиям безопасности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru