Трамплин обрушился в Тюмени после соревнований по сноуборду

Турнир проходил 23-24 февраля.

«После официального завершения мероприятия организаторы для общей фотографии разместились на трамплине. Край трамплина был полым из-за технических требований для установки экрана», — пояснили в федерации.

Пострадавших в результате обрушения нет. Как отметили в Федерации сноуборда, трасса для соревнований соответствует требованиям безопасности.

