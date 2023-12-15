Под Тверью из-за снега обрушился купол физкультурно-оздоровительного комплекса

«В Нелидово под тяжестью снега обрушился купол физкультурно-оздоровительного комплекса, который является муниципальной собственностью. Пострадал один человек», — указано в сообщении.

Пострадавшему оказали необходимую медпомощь.

Как уточнили на сайте городского округа, был поврежден надувной купол комплекса, в результате травмы получил руководитель СК «Старт». Обстоятельства инцидента устанавливаются.

«Ранее купол сооружения был очищен от снега. Руководство СК "Старт" выполняло все мероприятия по содержанию данного объекта», — подчеркнул глава Нелидовского городского округа Дмитрий Лебедев.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил Минстрою и комитету по физкультуре и спорту региона обследовать состояние ФОКа и сообщить о возможности проведения восстановительных работ.

Ранее в подмосковных Люберцах из-за сильного снега обрушилась кровля склада со стройматериалами, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

