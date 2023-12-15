Под Тверью из-за снега обрушился купол физкультурно-оздоровительного комплекса
Купол физкультурно-оздоровительного комплекса в Нелидово Тверской области обрушился из-за снега, пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«В Нелидово под тяжестью снега обрушился купол физкультурно-оздоровительного комплекса, который является муниципальной собственностью. Пострадал один человек», — указано в сообщении.
Пострадавшему оказали необходимую медпомощь.
Как уточнили на сайте городского округа, был поврежден надувной купол комплекса, в результате травмы получил руководитель СК «Старт». Обстоятельства инцидента устанавливаются.
«Ранее купол сооружения был очищен от снега. Руководство СК "Старт" выполняло все мероприятия по содержанию данного объекта», — подчеркнул глава Нелидовского городского округа Дмитрий Лебедев.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил Минстрою и комитету по физкультуре и спорту региона обследовать состояние ФОКа и сообщить о возможности проведения восстановительных работ.
Ранее в подмосковных Люберцах из-за сильного снега обрушилась кровля склада со стройматериалами, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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