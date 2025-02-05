Трамп станет первым президентом США, который посетит Супербоул

Президент США Дональд Трамп посетит Супербоул-2025 — финальную игру за звание чемпиона Национальной футбольной лиги. Об этом сообщил CNN.

Матч состоится в Новом Орлеане 10 февраля, на поле выйдут «Канзас‑Сити Чифс» и «Филадельфия Иглз». Трамп станет первым в истории действующим президентом США, который будет присутствовать на Супербоуле.

По данным CNN, из-за планируемого визита главы государства организаторы ужесточили требования к обеспечению безопасности. Как отметил источник канала, ведется «очень серьезная» и интенсивная подготовка, уровень проверок на месте можно сравнить с саммитом мировых лидеров Группы семи.

Ранее Дональд Трамп встретился в Белом доме с игроками клуба «Флорида», ставшего чемпионом Национальной хоккейной лиги.

