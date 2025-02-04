Трамп в шутку попросил подарить ему Кубок Стэнли
Президент США Дональд Трамп попросил игроков клуба «Флорида», ставшего чемпионом Национальной хоккейной лиги 2024 года, подарить ему Кубок Стэнли.
Политик встретился с хоккеистами в Белом доме. Игроки «Флориды» Мэттью Ткачук и Александр Барков от лица клуба подарили главе государства джерси с надписью «Трамп 47» и полноразмерную золотую клюшку. Президент заметил, что спортивный инвентарь наверняка очень тяжелый.
Кроме того, на встрече Трамп сфотографировался с командой и пошутил, указав на стоявший в стороне Кубок Стэнли.
«Его же я тоже получу?» — сказал президент.
Ранее Дональд Трамп похвалил команду НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и назвал российского нападающего клуба Александра Овечкина великим игроком, напоминает РЕН ТВ.
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