Трамп в шутку попросил подарить ему Кубок Стэнли

Президент США Дональд Трамп попросил игроков клуба «Флорида», ставшего чемпионом Национальной хоккейной лиги 2024 года, подарить ему Кубок Стэнли.

Политик встретился с хоккеистами в Белом доме. Игроки «Флориды» Мэттью Ткачук и Александр Барков от лица клуба подарили главе государства джерси с надписью «Трамп 47» и полноразмерную золотую клюшку. Президент заметил, что спортивный инвентарь наверняка очень тяжелый.

Кроме того, на встрече Трамп сфотографировался с командой и пошутил, указав на стоявший в стороне Кубок Стэнли.

«Его же я тоже получу?» — сказал президент.

Ранее Дональд Трамп похвалил команду НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и назвал российского нападающего клуба Александра Овечкина великим игроком, напоминает РЕН ТВ.

