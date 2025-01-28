Трамп запретил трансгендерам служить в армии США

Авторы запрета ссылаются на проблемы трансгендеров с психикой, а также с физической неготовностью к боевым действиям.

По данным New York Post, по одному из указов глава Пентагона Пит Хегсет должен запретить мужчинам и женщинам пользоваться помещениями, которые предназначены для противоположного пола, а также обновить все медицинские стандарты Министерства обороны.

Ранее Трамп распорядился, чтобы трансгендерных женщин содержали в мужских тюрьмах, напоминает RT.



