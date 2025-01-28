Трамп запретил трансгендерам служить в армии США

Президент США Дональд Трамп 27 января подписал указ, согласно которому трансгендеры (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России) не могут служить в вооруженных силах, сообщил CNN.

Вторым указом Трамп отменил программы равноправия и инклюзивности в армии.

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Авторы запрета ссылаются на проблемы трансгендеров с психикой, а также с физической неготовностью к боевым действиям.

По данным New York Post, по одному из указов глава Пентагона Пит Хегсет должен запретить мужчинам и женщинам пользоваться помещениями, которые предназначены для противоположного пола, а также обновить все медицинские стандарты Министерства обороны.

Ранее Трамп распорядился, чтобы трансгендерных женщин содержали в мужских тюрьмах, напоминает RT.


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ФОТО: ТАСС
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