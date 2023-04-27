Имя Пеле внесли в словарь португальского языка как синоним слова «лучший»

«"Пеле в баскетболе", "Пеле в теннисе". Теперь выражение, которое уже давно все используют повсеместно, говоря о лучших, увековечено на страницах словаря», — отмечается в публикации.

По данным словаря Михаэлиса, имя Пеле может использоваться в качестве прилагательного в значении «исключительный, несравненный, уникальный», пишет РИА ФАН.

Пеле — единственный футболист, который трижды в качестве игрока становился чемпионом мира (в 1958, 1962, 1970 году). Спортсмен входит в Книгу рекордов Гиннесса как автор наибольшего в истории футбола количества голов: разные источники называют цифру от 1 279 до 1 283. В конце прошлого года Пеле умер в возрасте 82 лет, напоминает «Свободная пресса».

