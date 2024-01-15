Тото Вольф продлил контракт с командой «Формулы 1» Mercedes-AMG F1
Глава команды «Формулы 1» Mercedes-AMG F1 Тото Вольф заявил о том, что останется на своём посту ещё в течение трёх лет.
О продлении контракта австрийский специалист рассказал в интервью The Telegraph. По его словам, как акционер коллектива он желает «получить максимальную отдачу от инвестиций».
«Лучшая отдача от инвестиций — это победы... В конце концов, мы решили сделать это ещё раз», - заключил Вольф.
Ранее трёхкратный чемпион мира по гонкам в классе «Формула 1» Макс Ферстаппен из-за возраста не смог взять напрокат спорткар Mercedes-AMG GT, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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