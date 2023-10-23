Гонщики Хэмилтон и Леклер дисквалифицированы по итогам Гран-при США «Формулы-1»

Отмечается, что автомобили гонщиков не прошли техническую проверку после заезда. Как выяснилось, доски скольжения на их болидах не соответствовали регламенту, пишет RT. По итогам доклада технического делегата гонки Джо Бауэра было принято решение об отстранении Леклера и Хэмилтона.

Победителем Гран‑при США стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял Хэмилтон, третьим стал гонщик «Макларена» Ландо Норрис, отмечает телеканал «360».

