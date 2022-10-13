«Торпедо» объявило о назначении Андрея Талалаева главным тренером команды

Андрей Талалаев назначен на пост главного тренера «Торпедо». Об этом говорится на сайте московского клуба.

Прежний наставник Николай Ковардаев, который возглавлял команду с августа, возвращается в «Торпедо-2», уточнили в клубе.

Талалаев ранее тренировал грозненский «Ахмат», «Крылья Советов», «Ростов», «Химки», «Тамбов», «Волгу», а также армянский «Пюник». Он выступал за «Торпедо» с 1992 по 1995 год в качестве игрока.

В московском «Торпедо» второй раз за сутки поменяли главного тренера

«Торпедо» сейчас с шестью очками занимает последнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

Ранее в августе президент и главный тренер московского «Торпедо» покинули команду, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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