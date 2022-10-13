«Торпедо» объявило о назначении Андрея Талалаева главным тренером команды
Андрей Талалаев назначен на пост главного тренера «Торпедо». Об этом говорится на сайте московского клуба.
Прежний наставник Николай Ковардаев, который возглавлял команду с августа, возвращается в «Торпедо-2», уточнили в клубе.
Талалаев ранее тренировал грозненский «Ахмат», «Крылья Советов», «Ростов», «Химки», «Тамбов», «Волгу», а также армянский «Пюник». Он выступал за «Торпедо» с 1992 по 1995 год в качестве игрока.
«Торпедо» сейчас с шестью очками занимает последнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.
Ранее в августе президент и главный тренер московского «Торпедо» покинули команду, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru