Тимановская призвала провести расследование своего отстранения от Олимпиады

Белорусская бегунья Кристина Тимановская предложила ввести санкции в отношении тренера, который лишил её права выступать на Олимпийских играх в Токио, сообщает Associated Press.

Кроме того, спортсменка призвала провести расследование её отстранения, чтобы выяснить, «кто на самом деле принял решение» не допускать её к соревнованиям.

Ранее Тимановская заявила, что её попытались насильно вывезти из Токио после жёсткой критики в адрес спортивного руководства Белоруссии, сообщает RT.

Позже заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач в своём Twitter заявил, что белорусская легкоатлетка получила польскую гуманитарную визу.



