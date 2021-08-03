Тимановская призвала провести расследование своего отстранения от Олимпиады
Белорусская бегунья Кристина Тимановская предложила ввести санкции в отношении тренера, который лишил её права выступать на Олимпийских играх в Токио, сообщает Associated Press.
Кроме того, спортсменка призвала провести расследование её отстранения, чтобы выяснить, «кто на самом деле принял решение» не допускать её к соревнованиям.
Ранее Тимановская заявила, что её попытались насильно вывезти из Токио после жёсткой критики в адрес спортивного руководства Белоруссии, сообщает RT.
Позже заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач в своём Twitter заявил, что белорусская легкоатлетка получила польскую гуманитарную визу.
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