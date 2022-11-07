The Athletic: Английский ФК «Ливерпуль» выставили на продажу

Спортивное издание ссылается на официальное заявление владельцев команды, которые не говорят прямо о намерении избавиться от клуба, но готовы рассмотреть предложения от потенциальных инвесторов.

«FSG часто получала сообщения о заинтересованности от третьих лиц, стремящихся стать акционерами «Ливерпуля». Мы неоднократно заявляли, что, при соблюдении правильных условий, мы рассмотрим предложения, если это будет отвечать интересам клуба», - цитирует портал заявление FSG.

Основатель компании, Джон Генри, приобрёл ФК «Ливерпуль» в 2010 году. За прошедшее с этого момента время английская команда в 2019 году выиграла Лигу чемпионов, а в 2020-м - Английскую премьер-лигу.

Ранее мадридский футбольный клуб «Реал» одержал победу над «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов сезона-2021/22, завоевав 14-й трофей турнира в своей истории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».