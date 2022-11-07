The Athletic: Английский ФК «Ливерпуль» выставили на продажу
Портал The Athletic сообщил, что компания «Fenway Sports Group» (FSG) выставила на продажу английский футбольный клуб «Ливерпуль».
Спортивное издание ссылается на официальное заявление владельцев команды, которые не говорят прямо о намерении избавиться от клуба, но готовы рассмотреть предложения от потенциальных инвесторов.
«FSG часто получала сообщения о заинтересованности от третьих лиц, стремящихся стать акционерами «Ливерпуля». Мы неоднократно заявляли, что, при соблюдении правильных условий, мы рассмотрим предложения, если это будет отвечать интересам клуба», - цитирует портал заявление FSG.
Основатель компании, Джон Генри, приобрёл ФК «Ливерпуль» в 2010 году. За прошедшее с этого момента время английская команда в 2019 году выиграла Лигу чемпионов, а в 2020-м - Английскую премьер-лигу.
Ранее мадридский футбольный клуб «Реал» одержал победу над «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов сезона-2021/22, завоевав 14-й трофей турнира в своей истории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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