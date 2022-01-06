Теннисная сборная России вышла в полуфинал Кубка ATP
Сборная России обыграла соперников из Италии в матче третьего тура группового этапа Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Австралии.
В парной встрече россияне Даниил Медведев и Роман Сафиуллин обыграли итальянцев Маттео Берреттини и Янника Синнера (5:7, 6:4, 10:5). Ранее Сафиуллин проиграл Синнеру со счетом 6:7 (6:8), 3:6, а Медведев выиграл у Берреттини (6:2, 6:7 (5:7), 6:4). Российская сборная вышла в полуфинал турнира, заняв первое место в группе В.
Также в полуфинал Кубка АТР вышли сборные Польши и Испании. Еще один участник плей-офф станет известен после матчей группы C, в которой выступают команды из США, Великобритании, Германии и Канады.
Сборная России — действующий обладатель Кубка АТР. Победитель текущего розыгрыша определится 9 января.
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