Теннисисты Веснина и Карацев вышли в полуфинал Олимпиады в миксте

Российские теннисисты Аслан Карацев и Елена Веснина вышли в полуфинал Олимпийских игр в Токио (Япония) в миксте, сообщает специальный корреспондент НСН из Токио.

В четвертьфинале россияне переиграли Игу Свёнтек и Лукаша Кубота из Польши со счётом 6:4, 6:4. В полуфинале их соперниками будут сербы Нина Стоянович и Новак Джокович.

Ранее в 1/2 финала токийской Олимпиады в миксте вышли россияне Андрей Рублёв и Анастасия Павлюченкова, сообщает RT. За право выйти в финал они поспорят с австралийцами Эшли Барти и Джоном Пирсом.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».