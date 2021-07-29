Теннисисты Веснина и Карацев вышли в полуфинал Олимпиады в миксте
Российские теннисисты Аслан Карацев и Елена Веснина вышли в полуфинал Олимпийских игр в Токио (Япония) в миксте, сообщает специальный корреспондент НСН из Токио.
В четвертьфинале россияне переиграли Игу Свёнтек и Лукаша Кубота из Польши со счётом 6:4, 6:4. В полуфинале их соперниками будут сербы Нина Стоянович и Новак Джокович.
Ранее в 1/2 финала токийской Олимпиады в миксте вышли россияне Андрей Рублёв и Анастасия Павлюченкова, сообщает RT. За право выйти в финал они поспорят с австралийцами Эшли Барти и Джоном Пирсом.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,2 млн+23 270 / сут.
Умерли
157 тыс.+799 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+20 834 / сут.
- Теннисисты Веснина и Карацев вышли в полуфинал Олимпиады в миксте
- Российская гимнастка Мельникова завоевала бронзу Олимпиады в Токио в личном многоборье
- Хуснуллин поручил проработать вопрос новой кольцевой дороги вокруг Петербурга
- Кусок свадебного торта принцессы Дианы уйдёт с молотка
- Новая форма материи открыта с помощью Большого адронного коллайдера
- Московский планетарий спрогнозировал звездопад в ночь на пятницу
- В Японии призвали срочно провести встречу Суги и Путина
- Российские рапиристки выиграли золотые медали Олимпиады-2020 в Токио
- В турецком Мармарисе из-за лесных пожаров эвакуируют туристов
- Площадки «Лето в городе» с авторскими меню появятся на 18 ярмарках Москвы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru