Теннисисты Веснина и Харацев обеспечили российский финал токийской Олимпиады в миксте
Российские теннисисты совершенно точно получат золотую и серебряную медали олимпийского турнира в Токио (Япония) в миксте, сообщает специальный корреспондент НСН из Токио.
Россияне Елена Веснина и Аслан Карацев в матче 1/2 финала в двух сетах обыграли Нину Стоянович и Новака Джоковича из Сербии. Итоговый счёт 7:6, 7:5.
Соперниками Весниной и Карацева в главном матче турнира станут соотечественники - Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв, которые в полуфинале оказались сильнее австралийцев Эшли Барти и Джона Пирса.
Финальный матч пройдёт 31 июля, начало в 04:00 по московскому времени.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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