Теннисисты Веснина и Харацев обеспечили российский финал токийской Олимпиады в миксте

Российские теннисисты совершенно точно получат золотую и серебряную медали олимпийского турнира в Токио (Япония) в миксте, сообщает специальный корреспондент НСН из Токио.

Россияне Елена Веснина и Аслан Карацев в матче 1/2 финала в двух сетах обыграли Нину Стоянович и Новака Джоковича из Сербии. Итоговый счёт 7:6, 7:5.

Соперниками Весниной и Карацева в главном матче турнира станут соотечественники - Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв, которые в полуфинале оказались сильнее австралийцев Эшли Барти и Джона Пирса.

Финальный матч пройдёт 31 июля, начало в 04:00 по московскому времени.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

