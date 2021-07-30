Теннисисты Павлюченкова и Рублёв вышли в финал токийской Олимпиады в миксте

Российские теннисисты Андрей Рублёв и Анастасия Павлюченкова вышли в финал Олимпийских игр в Японии в миксте, сообщает специальный корреспондент НСН из Токио.

В 1/2 финала россияне оказались сильнее австралийской пары Эшли Барти - Джон Пирс. За золото Олимпиады Павлюченкова и Рублёв поборются с победителями матча между дуэтами Елена Веснина и Аслан Карацев (Россия) - Нина Стоянович и Новак Джокович (Сербия).

Ранее в финал Олимпиады в Токио вышел российский теннисист Карен Хачанов, который в полуфинале оказался сильнее испанца Пабло Карреньо-Бусты, сообщает RT.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».