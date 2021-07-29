Теннисисты Павлюченкова и Рублёв вышли в полуфинал Олимпиады в миксте

Российские теннисисты Андрей Рублёв и Анастасия Павлюченкова вышли в полуфинал Олимпийских игр в Японии в миксте, сообщает специальный корреспондент НСН из Токио.

В четвертьфинале россияне оказались сильнее японского дуэта Эна Шибахара - Бен Маклаклан, которые были повержены со счётом 7:5, 6:7 (0:7), 10:8.

Ранее российские волейболисты Вячеслав Красильников и Олег Стояновский проиграли латвийцам Эдгару Тоцсу и Мартиньшу Плявиньшу во втором матче группового турнира по пляжному волейболу на Олимпиаде, сообщает RT.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».