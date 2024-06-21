Российская пловчиха Ефимова не прошла отбор на Олимпиаду в Париже

В настоящее время россиянка участвует в чемпионате Багамских островов, который является квалификацией к Олимпийским играм. Ефимовой необходимо было преодолеть дистанцию, уложившись в 2 минуты 24,63 секунды, однако её результат 2 минуты 29 секунд.

«Отвратительно проплыла... Не знаю, на что я рассчитывала вообще», — заключила пловчиха.

Ранее стало известно, что Ефимова стала единственной российской пловчихой, получившей допуск на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

