Российская пловчиха Ефимова не прошла отбор на Олимпиаду в Париже

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова рассказала «Матч ТВ», что не смогла отобраться на Олимпиаду-2024 в Париже на дистанции 200 метров брассом.

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В настоящее время россиянка участвует в чемпионате Багамских островов, который является квалификацией к Олимпийским играм. Ефимовой необходимо было преодолеть дистанцию, уложившись в 2 минуты 24,63 секунды, однако её результат 2 минуты 29 секунд.

«Отвратительно проплыла... Не знаю, на что я рассчитывала вообще», — заключила пловчиха.

Ранее стало известно, что Ефимова стала единственной российской пловчихой, получившей допуск на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:Олимпийские ИгрыПлаваниеСпортЮлия Ефимова

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