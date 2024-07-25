Мирра Андреева вышла в финал турнира в Яссах
Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в финал грунтового турнира WTA-250 в Яссах (Румыния).
Соперницей россиянки в полуфинальном матче была представительница Сербии Ольга Данилович. Игра, продлившаяся два часа и 38 минут завершилась победой Андреевой со счётом 2:1 (3:6, 6:3, 7:6 (7:1).
В финале российской теннисистке предстоит встретиться с победительницей матча Элина Аванесян (Россия) - Хлоэ Паке (Франция).
Ранее президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов заявил «Радиоточке НСН», что наибольшие шансы на медали на Олимпиаде в Париже имеют российские теннисисты.
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