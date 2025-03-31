Теннисистки Андреева и Шнайдер победили на турнире в Майами
31 марта 202508:52
Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер одержали победу на престижном турнире Женской теннисной ассоциации (WTA)-1000 в парном разряде.
В финале турнира в Майами (США) российские теннисистки оказались сильнее испано-японского дуэта Кристины Букши и Мии Като.
Для спортсменок это второй титул в карьере в парном разряде - ранее они выиграли турнир в австралийском Брисбене.
Ранее Андреева и Дарья Касаткина на турнире WTA спели песню Михаила Круга, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru