Теннисистка Сизикова может покинуть Францию
Правоохранительные органы Франции не ввели судебный контроль за российской теннисисткой Яной Сизиковой, которую задержали на сутки, а затем отпустили. Об этом рассказал адвокат россиянки Фредерик Бело, передает «Интерфакс».
Как объяснил защитник спортсменки, Сизикова может беспрепятственно покинуть Францию и вернуться в Россию. После освобождения ей вернули документы, не стали продлевать срок задержания.
По мнению Бело, отказ властей от судебного контроля за россиянкой подтверждает, что у подозрений в ее отношении "нет серьезных оснований". Девушку задержали по подозрению в договорном проигрыше в ходе матча Roland Garros в 2020 году в четверг 3 июня.
Ранее адвокат Бело заявлял, что россиянке может грозить до 10 лет французской тюрьмы. Французские следователи сочли подозрительными ставки, сделанные на результат встречи: итоговая сумма составляла сотни тысяч евро.
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