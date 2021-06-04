Теннисистка Сизикова может покинуть Францию

Правоохранительные органы Франции не ввели судебный контроль за российской теннисисткой Яной Сизиковой, которую задержали на сутки, а затем отпустили. Об этом рассказал адвокат россиянки Фредерик Бело, передает «Интерфакс».

Как объяснил защитник спортсменки, Сизикова может беспрепятственно покинуть Францию и вернуться в Россию. После освобождения ей вернули документы, не стали продлевать срок задержания.

По мнению Бело, отказ властей от судебного контроля за россиянкой подтверждает, что у подозрений в ее отношении "нет серьезных оснований". Девушку задержали по подозрению в договорном проигрыше в ходе матча Roland Garros в 2020 году в четверг 3 июня.

Ранее адвокат Бело заявлял, что россиянке может грозить до 10 лет французской тюрьмы. Французские следователи сочли подозрительными ставки, сделанные на результат встречи: итоговая сумма составляла сотни тысяч евро.

