Теннисистка Павлюченкова вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова впервые в своей карьере вышла в полуфинал турнира «Ролан Гаррос», проходящего в Париже.

Павлюченкова выиграла во вторник четвертьфинальный матч у Елены Рыбакиной из Казахстана 6:7, 6:2, 9:7, ранее выбившей из турнира другую россиянку Елену Веснину и американку Серену Уильямс.

В полуфинале Павлюченкова встретится с Тамарой Зиданшек из Словении.

Как сообщалось, в ходе «Ролан Гаррос» с турнира снялись две лучшие теннисистки мира на сегодняшний день.

Австралийская теннисистка Эшли Барти, занимающая первое место в мировом рейтинге, получила травму в игре второго круга.

А японка Наоми Осака, являющаяся второй ракеткой мира, отказалась от участия в «Ролан Гаррос» из-за психологических проблем.

Осака отказалась от общения с журналистами, объяснив это тем, что постоянные контакты с медиа подрывают психологическое здоровье спортсменов. Организаторы турнира оштрафовали теннисистку и пригрозили ей дисквалификацией. После этого Осака решила сняться с турнира.

Проклятие журналистов. Теннисистка Веснина рассказала о сложностях на «Ролан Гаррос»

Ранее Елена Веснина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказала о различных проблемах теннисисток на турнире в Париже. Она, в частности, затронула инциденты с Осакой и Петрой Квитовой из Чехии

«Ролан Гаррос» входит в четверку турниров «Большого шлема».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПарижБольшой Теннис
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