Теннисистка Мирра Андреева не собиралась менять гражданство
Российская теннисистка Мирра Андреева подтвердила намерение выступать в будущем только за сборную России в интервью «Российской газете».
По её словам, все сообщения в СМИ о якобы её планах сменить гражданство не соответствуют действительности. Спортсменка рассказала, что первоначально информация о том, что она планирует приобрести гражданство Франции появилась на одном из зарубежных сайтов, со ссылкой на источник, который не имеет никого отношения ни к ней, ни к её семье.
Андреева напомнила, что после этого СМИ обратились к ней лично и её агенту, после чего всем стало понятно, что информация не соответствует действительности.
Теннисистка пояснила, что во французских Каннах проходят сейчас её тренировки, при этом она находится на территории Франции по студенческой визе, а на каникулы вернется в родной Красноярск.
Ранее СМИ писали, теннисистка Андреева намерена получить французское гражданство, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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