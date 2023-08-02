Теннисистка Мирра Андреева не собиралась менять гражданство

По её словам, все сообщения в СМИ о якобы её планах сменить гражданство не соответствуют действительности. Спортсменка рассказала, что первоначально информация о том, что она планирует приобрести гражданство Франции появилась на одном из зарубежных сайтов, со ссылкой на источник, который не имеет никого отношения ни к ней, ни к её семье.

Андреева напомнила, что после этого СМИ обратились к ней лично и её агенту, после чего всем стало понятно, что информация не соответствует действительности.

Теннисистка пояснила, что во французских Каннах проходят сейчас её тренировки, при этом она находится на территории Франции по студенческой визе, а на каникулы вернется в родной Красноярск.

Ранее СМИ писали, теннисистка Андреева намерена получить французское гражданство, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

