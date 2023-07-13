Агент теннисистки Андреевой опроверг сообщения о планах россиянки сменить гражданство
Российская теннисистка Мирра Андреева не планирует менять гражданство РФ на французское. Об этом заявил агент спортсменки Лев Кассиль, пишет «Коммерсантъ».
Ранее портал Tennis World USA сообщил, что Андреева, которая живет и тренируется во Франции, якобы намерена получить гражданство западноевропейской страны. До этого гражданкой Франции стала теннисистка Варвара Грачева, пишет RT.
Как отметил Кассиль, информация о получении Андреевой французского гражданства «некорректна».
«Она [Мирра] является только гражданкой России и будет далее выступать за свою страну», — подчеркнул агент.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru