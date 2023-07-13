Агент теннисистки Андреевой опроверг сообщения о планах россиянки сменить гражданство

Ранее портал Tennis World USA сообщил, что Андреева, которая живет и тренируется во Франции, якобы намерена получить гражданство западноевропейской страны. До этого гражданкой Франции стала теннисистка Варвара Грачева, пишет RT.

Как отметил Кассиль, информация о получении Андреевой французского гражданства «некорректна».

«Она [Мирра] является только гражданкой России и будет далее выступать за свою страну», — подчеркнул агент.

