Агент теннисистки Андреевой опроверг сообщения о планах россиянки сменить гражданство

Российская теннисистка Мирра Андреева не планирует менять гражданство РФ на французское. Об этом заявил агент спортсменки Лев Кассиль, пишет «Коммерсантъ».

СМИ: Теннисистка Андреева намерена получить французское гражданство

Ранее портал Tennis World USA сообщил, что Андреева, которая живет и тренируется во Франции, якобы намерена получить гражданство западноевропейской страны. До этого гражданкой Франции стала теннисистка Варвара Грачева, пишет RT.

Как отметил Кассиль, информация о получении Андреевой французского гражданства «некорректна».

«Она [Мирра] является только гражданкой России и будет далее выступать за свою страну», — подчеркнул агент.

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ФОТО: РИА Новости
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