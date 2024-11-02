Теннисистка Корнеева вышла в полуфинал турнира WTA в Мексике

Российская теннисистка Алина Корнеева обыграла представительницу Испании Сару Соррибес-Тормо в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в мексиканской Мериде.

Россиянка одержала победу над соперницей в двух сетах. Матч закончился со счетом 6:3, 6:1 в пользу Корнеевой.

В полуфинале 17-летняя российская теннисистка встретится с турчанкой Зейнеп Сонмез.

Ранее стало известно, что россиянин Карен Хачанов прошел в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) серии «Мастерс» в Париже.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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