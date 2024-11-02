Теннисистка Корнеева вышла в полуфинал турнира WTA в Мексике
2 ноября 202409:29
Российская теннисистка Алина Корнеева обыграла представительницу Испании Сару Соррибес-Тормо в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в мексиканской Мериде.
Россиянка одержала победу над соперницей в двух сетах. Матч закончился со счетом 6:3, 6:1 в пользу Корнеевой.
В полуфинале 17-летняя российская теннисистка встретится с турчанкой Зейнеп Сонмез.
Ранее стало известно, что россиянин Карен Хачанов прошел в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) серии «Мастерс» в Париже.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru