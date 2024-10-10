Теннисистка Александрова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Китае

Российская спортсменка Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Ухане.

Александрова в третьем круге обыграла американку Хейли Баптист, матч завершился со счетом 6:1, 6:1. В четвертьфинале россиянка встретится с победительницей матча между представительницами США и Китая Джессикой Пегулой и Ван Синьюй.

Екатерине Александровой 29 лет, в рейтинге WTA спортсменка занимает 33-е место.

Ранее россиянка Дарья Касаткина не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Китае, теннисистка уступила польской спортсменке Магде Линетт, пишет RT.

