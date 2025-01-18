Теннисиста Медведева оштрафовали на $76 тысяч за его поведение на Australian Open

Спортсмен должен будет выплатить 10 тысяч долларов за сломанный инвентарь с камерой.



Позже Медведеву увеличили штраф на 66 тысяч долларов за брошенную ракетку, спор с судьей и пропуск обязательной послематчевой пресс-конференции.

Ранее Медведев не сумел пройти в третий круг Australian Open — 2025 и вылетел с турнира, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

