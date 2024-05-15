Теннисиста Хачанова могут отстранить от соревнований из-за георгиевской ленты

Претензии к 18-й ракетке мира связаны с георгиевской лентой, фото с которой спортсмен опубликовал в своих соцсетях 9 мая.

В комментариях к публикации многие из пользователей напомнили, что георгиевская лента является запрещённым символом в условиях допуска Международного олимпийского комитета (МОК), в связи с чем в организацию были направлены жалобы на Хачанова.

Ранее МОК принял решение о допуске спортсменов из России и Белоруссии на Олимпийские игры в Париже только в нейтральном статусе в индивидуальном порядке, командные виды спорта исключены. Атлеты также не должны публично поддерживать СВО и не могут числиться в армии или органах безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».