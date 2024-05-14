Хачанов вылетел с турнира серии «Мастерс» в Риме

Российский теннисист Карен Хачанов вылетел с проходящего в итальянском Риме турнира серии «Мастерс».

Рублев проиграл 109-й ракетке мира на «Мастерсе» в Риме

В матче четвёртого круга россиянин, занимающий 18-е место в рейтинге ATP, играл против представителя Чили Алехандро Табило, который является 32-й ракеткой мира.

Встреча, которая продлилась два часа и 32 минуты, завершилась победой чилийца со счётом 2:0 (7:6, 7:6).

Ранее Табило в 1/16 финала «Мастерса» в двух сетах обыграл первую ракетку мира сербского теннисиста Новака Джоковича, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
ТЕГИ:СпортсменыРоссиянеТеннисБольшой Теннис

Горячие новости

Все новости

партнеры