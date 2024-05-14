Хачанов вылетел с турнира серии «Мастерс» в Риме
14 мая 202416:42
Российский теннисист Карен Хачанов вылетел с проходящего в итальянском Риме турнира серии «Мастерс».
В матче четвёртого круга россиянин, занимающий 18-е место в рейтинге ATP, играл против представителя Чили Алехандро Табило, который является 32-й ракеткой мира.
Встреча, которая продлилась два часа и 32 минуты, завершилась победой чилийца со счётом 2:0 (7:6, 7:6).
Ранее Табило в 1/16 финала «Мастерса» в двух сетах обыграл первую ракетку мира сербского теннисиста Новака Джоковича, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru