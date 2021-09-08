Теннисист Зверев вышел в полуфинал US Open

Александр Зверев, представляющий Германию, вышел в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису (US Open), обыграв Ллойда Харриса (ЮАР) в четвертьфинале.

Российский теннисист Рублёв вышел в полуфинал турнира «Мастерс» в Цинциннати

Игра закончилась со счетом 7:6 (8:6), 6:3, 6:4. В полуфинале Зверев сыграет против победителя матча между Новаком Джоковичем (Сербия) и Маттео Берреттини (Италия). В другом полуфинале встретятся Даниил Медведев (Россия) и Феликс Оже-Альяссим (Канада).

Чемпионат проходит в Нью-Йорке, завершится 12 сентября.

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ФОТО: pixabay.com
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