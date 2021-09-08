Теннисист Зверев вышел в полуфинал US Open

Игра закончилась со счетом 7:6 (8:6), 6:3, 6:4. В полуфинале Зверев сыграет против победителя матча между Новаком Джоковичем (Сербия) и Маттео Берреттини (Италия). В другом полуфинале встретятся Даниил Медведев (Россия) и Феликс Оже-Альяссим (Канада).

Чемпионат проходит в Нью-Йорке, завершится 12 сентября.

